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Корреспондент «Известий» показал работу экипажа БТР на позициях в Песках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал о работе экипажа бронетранспортера (БТР) первого корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики на передовых позициях в районе населенного пункта Пески.

По его словам, экипаж должен был добраться до позиции, прикрыть разведчика — оператора беспилотника (БЛА) огнем, после этого его эвакуировать.

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«БТР стреляет из пушки, он проезжает вдоль передовой линии, обстреливая посадку, по которой будет наноситься удар», — уточнил Еремин.

Он отметил, что экипажу необходимо было заставить двигаться скрывающуюся группу противника, чтобы оператор БЛА мог их обнаружить.

По итогам разведки бойцы нанесли артиллерийский удар. БТР при помощи пушки поразил цель осколочным снарядом.

Ранее в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России ракетами «Искандер» нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» в районе города Богодухов Харьковской области. По его словам, ликвидированы более 30 нацистов и 10 единиц военной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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