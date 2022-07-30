Памятник героям сериала «Во все тяжкие» установили в США

Торжественное открытие бронзовой статуи героям сериала «Во все тяжкие» прошло в конференц-центре в Альбукерке США в пятницу, 29 июля. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Именно в Альбукерке штата Нью-Мексико разворачивались основные события картины. На церемонии открытия монумента присутствовали местные политики, актеры сериала Брайан Крэнстон и Аарон Пол, сыгравшие Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, а также режиссер и сценарист Винс Гиллиган.

Мэр города Тим Келлер подчеркнул, что сериал привлек в Альбукерке новые инвестиции.

«Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие <...> Город — это тоже персонаж <...> Мы видим себя как с хорошей, так и с плохой стороны», — объяснил он.

Однако, по мнению члена местного заксобрания Рода Монтойя, увековечивание персонажей, связанных с производством наркотиков — не лучшая идея. Она посылает обществу неверный сигнал.

«Неужели мы идем по пути прославления производителей метамфетамина?» — приводит агентство слова политика.

Сериал «Во все тяжкие» выходил на экраны в 2008 — 2013 годах. Он повествует об учителе химии Уолтере Уайте, который из-за нехватки денег решает заняться изготовлением наркотиков, а в подельники приглашает бывшего ученика Джесси Пинкмана. Сериал был удостоен двух наград премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль в телевизионной драме».

Издание сообщает, что шоу и его приквел «Лучше звоните Солу» способствовали возрождению кинопроизводства в Нью-Мексико, а также приблизили Альбукерке к реальной борьбе с наркоманией и преступностью.

Памятник городу подарили режиссер картины и Sony Pictures.

12 июля петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую американского порноактера Билли Херрингтона набрала 25 тыс. голосов, необходимые для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским. Автор петиции считает, что новое изваяние приобретет популярность среди туристов и, кроме того, это покажет, что «Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество».