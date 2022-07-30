Боррель рассказал о двойном сокращении закупок газа у России

Невозможно требовать от европейской экономики отказаться от российского газа в одночасье. Евросоюз (ЕС) уже сократил вдвое закупки российского природного газа и продолжит это делать, заявил в интервью медиакомпании DW в пятницу, 29 июля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Если до <спецоперации> доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%. Невозможно требовать от европейской экономики прекратить закупки газа в одночасье, мы не можем творить чудеса», — заявил он.



Когда Борреля спросили, почему Брюссель не ввел штрафные тарифы на российский газ, чтобы уменьшить приток средств РФ, Боррель ответил, что этот вариант рассматривался, но вместо него было принято «твердое решение прекратить покупать нефть РФ».

Главный дипломат ЕС отверг утверждения о том, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций, тогда как европейские потребители ощущают на себе бремя счетов за электроэнергию. По его мнению, гораздо важнее усилия, направленные на «разрыв связей российской экономики с остальным миром».

28 июля глава евродипломатии заявил, что страны Евросоюза в будущем прекратят закупать российский газ. По его прогнозам, ЕС сначала откажется от угля, потом от нефти, а по газу будут более длительные сроки, потому что европейцам надо адаптироваться.

Пока европейцы адаптируются, цены на газ на торгах продолжают расти, удерживаясь выше $2100 за тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 29 июля. По мнению экспертов, это не предел и стоимость газа вполне может преодолеть рубеж в $2500 за тыс. куб. м.

Двумя днями ранее сообщалось, что впервые с начала марта текущего года цена газа в европейских странах преодолела рубеж в $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м. Уточняется, что стоимость газа резко подскочила после сообщения «Газпрома» о снижении с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — «Северному потоку».

В этой связи жители Бельгии запасаются дровами на зиму. При этом продавцы товара не справляются с увеличившимся спросом.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер 16 июля рассказал, что имеющихся запасов газа в стране не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России.