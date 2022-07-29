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De Tijd сообщила о подготовке бельгийцами запасов дров из-за высоких цен на газ

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Жители Бельгии запасаются дровами на зиму из-за высоких цен на газ, сообщила 29 июля газета De Tijd. Издание отмечает, что продавцы не справляются с увеличившимся спросом.

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«Несмотря на то, что сейчас лето, я каждый день получаю заказы. Многие из тех, кто обращается ко мне, говорят, что не закупали древесину уже 10 лет. Теперь им снова приходится ее покупать, потому что другие источники энергии подорожали», — рассказал глава компании Brandhout Koen Кун Верхувен.

При этом, по информации газеты, на складах с древесиной наблюдается дефицит, из-за чего некоторые продавцы отказывают покупателям. Так, представители предприятия по торговле дровами Brandhout заявили, что могут выполнять только 10% заявок.

«Как показывает опрос, торговцы дровами не успевают за спросом и видят резкий рост цен», — говорится в статье.

Газета пишет, что стоимость древесины продолжит расти, и уточняет, что летом 2021 года 2 куб. м дров на поддоне оценивались в €250, в этом году — €500.

Ранее в этот день сообщалось, как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе на торгах продолжают расти, удерживаясь выше $2100 за тыс. куб. м.

27 июля стало известно, что впервые с начала марта текущего года цена газа в европейских странах преодолела рубеж в $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м. Стоимость резко подскочила после сообщения «Газпрома» о снижении с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — «Северному потоку».

Обозреватель Express Чарли Брэдли 26 июля предупредил европейские страны о «кошмарном сценарии», если «Газпром» сократит экспорт энергоресурса. По его мнению, больше всего отсутствие поставок прочувствуют на себе жители Германии.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер 16 июля рассказал, что имеющихся запасов газа в стране не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России.

Президент РФ Владимир Путин 13 апреля отметил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с РФ и от части российских энергоресурсов ударил по Европе и США, где растут цены, а инфляция зашкаливает.

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