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Боррель предрек отказ ЕС от покупки российского газа

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Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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Страны Евросоюза в будущем прекратят закупать российский газ. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 28 июля, передает Television Espanola.

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«Мы решили, что избавимся от слишком большой энергетической зависимости, которая есть от России: сначала уголь, потом нефть, а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться», — сказал он.

По его словам, «Россия знает, что европейские страны перестанут покупать у нее газ».

26 июля представители стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план сокращения газопотребления на 15%. Дипломаты подтвердили, что план предусматривает добровольное сокращение национального газопотребления с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

В Совбезе назвали политику ЕС коктейлем из инфантильности и хамства. Так зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на наплевательское отношение западных политиков к собственным гражданам, которые хотят жить в теплых домах с водой.

Ранее, 25 июля, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. По ее словам, ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года.

О плане по сокращению спроса на газ ЕК сообщила 20 июля. Первоначально эта цель будет добровольной для каждой из стран ЕС, но может стать и обязательной, если комиссия объявит чрезвычайную ситуацию.

Представители министерства энергетики Франции не поддержали план Еврокомиссии по сокращению в странах Евросоюза спроса на газ на 15%. Свое решение они аргументировали тем, что «на Европу надвигается энергетический кризис». По их мнению, в таких вопросах необходимо учитывать экспортные возможности каждой из стран ЕС.

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