Цены на газ в Европе на торгах продолжают расти, удерживаясь выше $2100 за тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 29 июля.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре открыли сессию на отметке $2126,2 за тыс. куб. м (+1,9% к расчетной цене днем ранее — $2086,5). Затем котировки снизились до $2109,1 за тыс. куб. м (+1%).

Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем чуть выше $1805 за тыс. кубометров, что в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Двумя днями ранее сообщалось, что впервые с начала марта текущего года цена газа в европейских странах преодолела рубеж в $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м. Уточняется, что стоимость газа резко подскочила после сообщения «Газпрома» о снижении с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — «Северному потоку».

26 июля обозреватель Express Чарли Брэдли предупредил европейские страны о «кошмарном сценарии», если «Газпром» сократит экспорт энергоресурса через газопровод «Северный поток». Больше всего отсутствие поставок прочувствуют на себе жители Германии.

Также в тот день министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что если поставки газа РФ в европейские страны полностью прекратятся, то может возникнуть «реальная опасность того, что европейцы замерзнут». Он добавил, что Дания сможет сократить газовое потребление на 15%, поскольку государство начало снижать использование газа России еще в феврале текущего года.

25 июля пресс-служба компании «Газпром» рассказала, что на компрессорной станции «Портовая» газового трубопровода «Северный поток» будет остановлена эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Пресс-служба также добавила, что суточная производительность станции «Портовая» с 27 июля не превысит 33 млн куб. м в сутки при плановом объеме в 167 млн, что составляет не более 20% от проектной мощности магистрали

Ранее, 14 и 15 июня, «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть из-за санкций против Москвы.

В «Газпроме» 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам и изучили их. Также в понедельник в Siemens Energy рассказали, что получили всю необходимую документацию от правительства Германии для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели. При этом там отметили, что не хватает таможенных документов для ввоза турбины.