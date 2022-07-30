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Украинка организовала пытки экс-возлюбленного в Доминикане

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Фото: Noticias SIN
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Гражданка Украины Наталья Касьянова обвиняется в Доминиканской Республике в организации пыток своего бывшего молодого человека. Об этом 29 июля сообщил телеканал Noticias SIN.

В качестве пострадавшего в суде выступает 21-летний Мигель Анхель Линарес. Сообщается, что девушка заплатила двоим мужчинам за то, чтобы те избили парня в ее присутствии.

«В обвинении прокуратуры указано, что Касьянова совершала акты пыток и жестокого обращения в отношении пострадавшего Мигеля Анхеля Линареса», — передает телеканал.

Молодого человека пригласили на встречу в столице республики Санто-Доминго. Затем его связали и стали избивать в течение дня. После того как Линарес потерял сознание, его оставили на обочине шоссе.

Один из сообщников Натальи уже задержан. Судебное заседание запланировано на 6 августа, так как необходимо организовать перевод процесса с испанского языка на украинский.

29 мая глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал депортировать из страны украинцев, избивших таксистов в Вене. Накануне издание Heute сообщило, что в столице страны возле отеля «Бристоль» из-за парковочного места произошла драка между молодыми людьми на автомобилях с украинскими номерами и местными водителями такси.

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