Австрийский политик потребовал выслать украинцев из-за массовой драки

Австрийский политик, глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал депортировать из страны украинцев, избивших таксистов в Вене. Об этом он написал 29 мая в Twitter.

«Дезертиры-преступники! Вместо того чтобы бороться за свою страну, украинцы избивали таксистов перед фешенебельными отелями Вены. Вон из нашей страны!» — написал он в соцсети.

Накануне издание Heute сообщило, что в столице страны возле отеля «Бристоль» произошла драка между молодыми людьми на автомобилях с украинскими номерами и местными водителями такси. По информации издания, конфликт произошел из-за парковочного места. Припарковавшиеся возле здания машины BMW X5 и Toyota Land Cruiser с украинскими номерами перекрыли проезд. Местные таксисты попросили водителей автомобилей освободить место, после чего молодые люди стали ругаться.

В результате неизвестные избили двоих мужчин и скрылись с места инцидента. Один пострадавший таксист был доставлен в больницу с травмой головы.

Личности злоумышленников устанавливаются. Полиция организовала проверку.