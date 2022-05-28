В Вене мужчины на машинах с украинскими номерами избили водителей такси

В Вене возле отеля «Бристоль» 28 мая произошла драка между молодыми людьми на автомобилях с украинскими номерами и местными водителями такси. Об этом сообщает издание Heute.

По данным издания, драке предшествовал спор из-за парковочного места. Машины BMW X5 и Toyota Land Cruiser с украинскими номерами припарковались возле отеля и перекрыли проезд. Местные таксисты обратили на это внимание и попросили водителей автомобилей освободить место.

По словам очевидцев, молодые люди ругались и плевали на такси. В ходе разборок неизвестные избили двух мужчин, а затем уехали с места происшествия. Одного из таксистов доставили в больницу с серьезной травмой головы.

В настоящее время личности водителей автомобилей не установлены. Полиция продолжает проводить проверку по факту случившегося.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в Афинах во время автопробега в поддержку России группа украинцев напала на машину, где находился ребенок, семилетняя девочка получила травмы. Как добавила мама девочки, полицейские при этом видели происходящее, однако не пытались остановить нападавших.