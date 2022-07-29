Лесной пожар в турецком Мармарисе перекинулся на отель

В турецком курортном городе Мармарис в лесном массиве вспыхнул пожар. Пламя перекинулось на один из отелей, сообщает 29 июля A Haber.

«Огонь с помощью ветра распространился за короткое время. Возгорание тушат в том числе вертолеты, принадлежащие региональному управлению лесного хозяйства», — уточняет телеканал.

Как отмечается, бригады прилагают большие усилия для борьбы с огнем, который быстро распространяется. В работе задействована строительная техника.

Турецкие курорты оказались в зоне риска из-за природных пожаров, вспыхнувших ранее в июле. Так, 14 июля стало известно о масштабном лесном пожаре в городе Мугла. В тот день министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи рассказал, что распространившийся огонь уничтожил 500 га леса. По данным минздрава, пострадали 19 человек.