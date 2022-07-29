Анатилик спрогнозировала рост ключевой ставки ЕЦБ на 0,5 п.п.

Европейский центробанк (ЕЦБ) в сентябре с высокой вероятностью повысит базовую ставку снова на 0,5 процентного пункта (п.п.). Об этом заявила «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в пятницу, 29 июля.

На последнем заседении 21 юля ЕЦБ повысил базовую ставку до 0,5% — на 50 базисных пунктов. Кроме того, 29 июля статистическое управление Евросоюза — Евростат предварительно спрогнозировал, что годовая инфляция в еврозоне составит 8,9% в июле при показателе 8,6% в июне.

Мильчакова рассказала, что согласно предварительной оценке агентства Eurostat, помесячная инфляция в еврозоне июле замедлились и выросла только на 0,1% по сравнению с ростом в июне — на 0,8%.

«Аналитики опять не угадали, так как ждали рост годовой инфляции в июле только на 8,6%, как и месяцем ранее, а в июле по сравнению с июнем даже прогнозировали дефляцию в –0,1%, которой не произошло», — сказала она.

По ее словам, стоит обратить внимание на то, что в июле рост цен на энергоресурсы в годовом выражении замедлился: в июне он составлял почти 43%, то в июле — только 39,7%. Однако даже такое замедление оказалось не слишком заметным для простых европейских потребителей, указала аналитик. В середине лета драйверами роста инфляции по-прежнему оставались цены на продукты питания, которые взлетели в еврозоне в годовом выражении почти на 10%, подчеркнула она.

Среди 19 государств еврозоны драйверами инфляции по-прежнему остаются Эстония, Литва и Латвия, где июльский годовой рост цен достиг 20,5–22,7%.

Говоря о пятничной публикации аналитики Eurostat, Мильчакова отметила, что ВВП еврозоны за II квартал 2022 года в годовом выражении вырос на 4%, а в квартальном — на 0,7%.

«В этом случае данные опять разошлись с прогнозами аналитиков, но в лучшую сторону. Хотя толку от этого оптимизма мало: рост экономики еврозоны все равно выглядит очень скромным», — считает специалист.

В основном рост ВВП еврозоны обеспечил рост ВВП Италии, тоже оказавшийся лучше ожиданий, в то время как экономика Германии, крупнейшая в ЕС и еврозоне, во II квартале этого года выросла хуже ожиданий в годовом выражении, а в квартальном показала нулевой рост, рассказала аналитик.

Она добавила, что курс пары EUR/USD после выхода данных по ВВП еврозоны увеличивается на 0,2%. По данным Чикагской товарной биржи (CME) на 15:18 мск, EUR/USD составляет 1,02425, прибавляя в моменте 0,32%.