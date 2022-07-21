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ЕЦБ впервые за 11 лет повысил базовую ставку

ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года
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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов до 0,5%. Об этом регулятор сообщил 21 июля в пресс-релизе.

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«Сегодня совет управляющих предпринял дальнейшие ключевые шаги, чтобы обеспечить возвращение инфляции к своему целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе», — сообщил ЕЦБ.

Помимо этого, до 0% была повышена ставка по депозитам и до 0,75% ставка по маржинальным кредитам. Повышение базовой ставки произошло впервые с 2011 года.

«На предстоящих заседаниях совета управляющих будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок. Сегодняшний выход из отрицательных процентных ставок позволяет совету управляющих перейти к поэтапному подходу к принятию решений по процентным ставкам. Будущая траектория директивной ставки совета управляющих будет по-прежнему зависеть от данных и поможет достичь целевого уровня инфляции в 2% в среднесрочной перспективе», — заверил регулятор.

Также ЕЦБ представил новый антикризисный механизм, предназначенный для ограничения фрагментации в регионе, то есть для сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.

13 июля курс доллара поднялся выше евро на торгах Московской биржи. Курс евро к доллару снижался до 1,009 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0036 доллара, ранее в этот день показатель достиг 0,9999 доллара.

Накануне же курсы американской и европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже сравнялись. Евро и доллар торговались в районе 59,3 рубля.

Тогда же опрошенные «Известиями» аналитики выразили мнение, что в ближайшие месяцы евро продолжит ослабевать по отношению к доллару и будет торговаться на уровне 90–95 центов.

Эксперты называют две основных причины ослабления евро — пассивная реакция Европейского центрального банка на возросшую инфляцию и энергетический кризис в регионе. Также к ослаблению, по мнению специалистов, привело падение деловой активности в Европе и инфляция.

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