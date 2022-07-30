Эксперт назвала первичные симптомы болезни Лайма

Болезнь Лайма — это клещевой боррелиоз. Где им может заразиться в России и чем он опасен, «Известиям» рассказала эксперт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

Специалист рассказала, что клещевой боррелиоз — это инфекционное заболевание, для которого характерен широкий спектр признаков, наиболее известным из которых является кольцевидная мигрирующая эритема, возникающая у 60–80% пациентов. Сначала на коже человека можно заметить только покраснение, которое со временем увеличивается и по рисунку начинает напоминать «мишень». Однако примерно через 10 дней место укуса бледнеет, в то время как «кольца» остаются четко выраженными. По мере увеличения и распространения эритемы, которая способна в размерах достигать от 3 до 70 см, в месте укуса появляется зуд, отечность, иногда болезненность пораженного участка кожи.

Именно это покраснение с кольцами и называется кольцевидной эритемой и она может перемещаться на другие участки кожного покрова.

К симптомам относится интоксикация организма, которая проявляется после инкубационного периода — 7–14 дней. Обычными симптомами на данном этапе болезни Лайма являются общее недомогание и слабость, умеренные головные боли, тошнота, боль в мышцах и костях. Температура тела повышается до 38 градусов, иногда присутствует озноб.

«Далее, примерно через неделю, температура тела понижается до 37 градусов и сопровождает пострадавшего еще несколько дней. Место укуса начинает терять чувствительность и стягивается. Дополнительно у больного могут наблюдаться сыпь на коже, конъюнктивит, артралгия, боль в горле, кашель, отек яичек (если клещ польстился на добычу мужского пола)», — подчеркнула Гергесова.

Болезнь Лайма опасна тем, что первые ее признаки, описанные выше, могут через несколько дней или недель исчезнуть даже без лечения, однако инфекция остается и ничего не подозревающий человек становится ее носителем. Более того, инфекция переходит в хроническую форму и постепенно вредит организму.

Это особенно опасно, если у человека ослаблена иммунная система или присутствуют какие-либо аномалии в развитии, генетическая предрасположенность, если не было проведено своевременное и необходимое лечение. Симптоматика заражения боррелиями может быть достаточно непредсказуемой, поражаться могут нервная и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательный аппарат, оболочка головного мозга, что может привести человека к инвалидности и даже к летальному исходу.

При первых подозрениях нужно обратиться ко врачу, не стоит заниматься самолечением. Если болезнь Лайма подтвердится, то специалист отправит пациента в инфекционное отделение стационара. В качестве основной терапии применяют антибиотики. Патогенетическое лечение назначают с учетом стадии заболевания, основных симптомов и осложнений.

Чтобы защититься от болезни Лайма, стоит соблюдать правила безопасности, а именно использовать репелленты; носить закрытую одежду с высоким воротником, длинными рукавами и длинными штанинами, причем манжеты должны плотно охватывать запястья и щиколотки; носить высокую обувь и использовать платки и головные уборы.

14 июля кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что попытка погладить ежа может закончиться укусом клещей, которые обитают в иголках ежа. По словам Кашух, при укусе следует незамедлительно обратиться к врачу.