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В Кремле заявили об отсутствии планов о переговорах Байдена и Путина

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 июля заявил об отсутствии планов о переговорах президентов РФ и США — Владимира Путина и Джо Байдена.

Он также переадресовал вопрос о диалоге главы МИД России Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Энтони Блинкена официальному представителю внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Ранее в этот день российская сторона получила запрос на проведение телефонного разговора с госсекретарем США. На данный момент ведется согласование времени звонка. Лавров заявил о готовности выслушать предложения Блинкена по обмену заключенными и вывозу зерна.

27 июля Блинкен заявил о намерении провести диалог с Лавровым. Тогда он назвал темы предполагаемого разговора: судьба арестованных в РФ американцев и сделка по поставкам зерна на мировой рынок.

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Тогда же телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена направила предложение в Россию об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме предпринимателя Виктора Бута за незаконную торговлю оружием на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

28 июля Государственный департамент США официально запросил беседу Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. При этом ее точную дату в Госдепе назвать не смогли. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в ответ на это сообщила, что Лавров уделит внимание просьбе Госдепа, когда ему позволит время.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.

Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

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