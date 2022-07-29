Лавров анонсировал телефонный разговор с Блинкеном

Российская сторона получила запрос на проведение телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы впервые узнали об этом в Африке, и он выступил по телевидению, сообщил, что собирается связываться со мной по телефону. Сутки прошли, прежде чем мы получили официальный запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», — рассказал Лавров журналистам.

Он также заявил о готовности выслушать предложения госсекретаря по обмену заключенными и вывозу зерна. Контакт состоится в то время, когда глава российского МИД будет находиться в своем рабочем кабинете.

«Ясно, что сегодня это едва ли получится. Но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату», — добавил министр.

27 июля Блинкен заявил о намерении провести диалог с главой российской дипмиссии. Тогда он назвал темы предполагаемого разговора: судьба арестованных в РФ американцев и сделка по поставкам зерна на мировой рынок.

Тогда же телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена направила предложение в Россию об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме предпринимателя Виктора Бута за незаконную торговлю оружием на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

28 июля Государственный департамент США официально запросил беседу Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. При этом ее точную дату в Госдепе назвать не смогли. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в ответ на это сообщила, что Лавров уделит внимание просьбе Госдепа, когда ему позволит время.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.

Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.