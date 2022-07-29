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Wikipedia запретила вносить правки в статью со значением слово «рецессия»

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Сторонники Байдена за сутки 47 раз пытались отредактировать страницу с определением слово «рецессия» в Википедии. Администрации интернет-энциклопедии пришлось отключить возможность вносить правки в эту статью, а также заблокировать незарегистрированных пользователей. Дело в том, что ранее Байден заявил, что текущее состояние экономики страны не говорит о рецессии, передает телеканал «Известия». При этом в четверг Министерство торговли США выпустило данные, согласно которым экономика США снижается второй квартал подряд. Откровенная ложь президента возмутила американцев. Тогда сторонники Байдена попытались изменить значение слова, чтобы речь американского лидера выглядела более правдоподобно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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