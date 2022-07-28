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Орбан призвал Европу перестать думать о введении эмбарго на российский газ

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Фото: REUTERS/Eric Vidal
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу отказаться от мысли о введении эмбарго на российский газ. Об этом он заявил 28 июля на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

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«Венгрия до сих пор находила способы достигать согласия с ЕС по всем антироссийским санкциям. Однако сейчас мы уперлись в стену, которая называется «газовое эмбарго». Я предлагаю странам сообщества не пытаться об нее биться. Думаю, я не одинок в своем мнении», — приводит слова Орбана Magyar Hírlap.

О невозможности газового эмбарго заявил также Нехаммер. По его словам, такие санкции нанесут вред всему Евросоюзу.

26 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна стала единственной, выступившей против решения Евросоюза о сокращении потребления газа.

Ранее в тот день было объявлено, что главы энергетических ведомств стран Евросоюза пришли к договоренности и согласовали «существенно облегченный» план сокращения потребления газа.

21 июля Сийярто обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком поставки российского газа, а также сотрудничество в атомной энергетике. Глава МИД заявил, что намерен таким образом защищать национальные интересы своей страны.

13 июля Сийярто высказался о том, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

В тот же день правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.

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