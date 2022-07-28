Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Мир
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине
Политика
Путин обсудил с Совбезом работу «Роскосмоса»
Мир
ВС России уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ в районе Артемовска
Мир
Канцлер Австрии назвал невозможным эмбарго Евросоюза на российский газ
Экономика
Правительство России выделит более 40 млрд рублей на ипотечные программы
Армия
Путин подписал указ о назначении Горемыкина начальником управления ВС РФ
Политика
В Госдуме назвали воровством заморозку недвижимости россиян в Черногории
Мир
Песков указал на отсутствие шансов у Борреля стать популярнее Лаврова
Политика
В ГД объяснили решение Каира расторгнуть контракты с Киевом по пшенице
Мир
Сенат США принял резолюцию с призывом признать РФ страной — спонсором терроризма
Мир
ВОЗ заявила о спаде волны COVID-19 в Европе и Африке
Сюжет:

Канцлер Австрии назвал невозможным эмбарго Евросоюза на российский газ

Канцлер Австрии Нехаммер считает, что эмбарго на газ из России нанесет вред самому Евросоюзу
0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эмбарго ЕС на газ из РФ невозможно, это нанесет вред Евросоюзу. Такое заявление в четверг, 28 июля, сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Газовая доза: как будет развиваться энергокризис в Европе
Что последует за подорожанием голубого топлива до $2000 и решением стран ЕС сократить его потребление на 15%

Политик напомнил, что Австрия всегда придерживалась мнения, что санкции должны вредить тому, против кого они введены, а не тем, кто вводит их.

«Австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно. Это не только потому, что мы как Австрийская республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской», — подчеркнул Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с венгерским премьером.

Ранее в этот день, австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что не ожидает полного прекращения поставок российского газа. В тоже время, в компании отметили, что неопределенность в отношении будущих сокращений сохраняется и может привести к дальнейшим убыткам.

Неделей ранее министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что в Европе наступит напряженная ситуация, если Россия прекратит поставки по «Северному потоку». При этом она отметила, что для Австрии этот газопровод не является основным маршрутом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022