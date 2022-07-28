Канцлер Австрии назвал невозможным эмбарго Евросоюза на российский газ

Эмбарго ЕС на газ из РФ невозможно, это нанесет вред Евросоюзу. Такое заявление в четверг, 28 июля, сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Политик напомнил, что Австрия всегда придерживалась мнения, что санкции должны вредить тому, против кого они введены, а не тем, кто вводит их.

«Австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно. Это не только потому, что мы как Австрийская республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской», — подчеркнул Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с венгерским премьером.

Ранее в этот день, австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что не ожидает полного прекращения поставок российского газа. В тоже время, в компании отметили, что неопределенность в отношении будущих сокращений сохраняется и может привести к дальнейшим убыткам.

Неделей ранее министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что в Европе наступит напряженная ситуация, если Россия прекратит поставки по «Северному потоку». При этом она отметила, что для Австрии этот газопровод не является основным маршрутом.