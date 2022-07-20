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В Австрии предсказали напряженную ситуацию из-за остановки поставок газа по СП

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Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
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В случае окончательного прекращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток», ситуация в Европе станет более напряженной, заявила 20 июля министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

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«Для нас «Северный поток» — это не главный маршрут поставок. Но для Германии он является таковым. То есть если по «Северному потоку» больше не будет поставок, то вся Европа столкнется с напряженной ситуацией, крайне напряженной ситуацией», — рассказала она на пресс-конференции, которую транслировало министерство энергетики.

Ранее, 20 июля, президент РФ Владимир Путин предложил увеличить поставки газа в Европу за счет запуска трубопровода «Северный поток – 2», если немецкая сторона согласится его сертифицировать.

11 июля компания Nord Stream AG сообщала, что поставки по «Северному потоку – 1» прекращены до 24 июля из-за необходимости техобслуживания газопровода. Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

В июне приток газа по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Как отмечал «Газпром», во многом это было связано с невозвращением Канадой одной из турбин для компрессорной станции «Портовая».

Турбина находилась на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за антироссийских санкций Оттавы компания не могла их вернуть. Позднее, после обсуждений с Германией, Канада приняла решение о возвращении турбины.

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