В Австрии оценили вероятность полного прекращения поставок газа из России

Австрийская нефтегазовая компания OMV не ждет, что поставки газа из России полностью прекратятся. Об этом она заявила в опубликованном 28 июля отчете.

«С сегодняшней точки зрения OMV не ожидает полного прекращения экспорта природного газа из России, однако неопределенность в отношении будущих сокращений сохраняется и может привести к дальнейшим убыткам», — заявили в компании.

20 июля министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что в Европе наступит напряженная ситуация, если Россия прекратит поставки по «Северному потоку». При этом она отметила, что для Австрии этот газопровод не является основным маршрутом.

27 июля поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию и другие европейские страны сократились до 20% от мощности газопровода. Это произошло на следующий день после того, как в Telegram-канале «Газпрома» появилось предупреждение о снижении поставок газа в связи с остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В июне была также частично снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.