WhatsApp оштрафован на 18 млн рублей за отказ от локализации данных россиян
Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) оштрафован на 18 млн рублей за повторный отказ от локализации данных российских пользователей.
Об этом 28 июля сообщили в Мировом суде Таганского района Москвы.
«Признать виновным WhatsApp LLC. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей», — говорится в решении суда.
Штраф был наложен по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).
Представитель компании не явился в суд, дело рассматривалось без него.
Требование о локализации персональных данных россиян выполнили около 600 зарубежных компаний. Однако есть и отказывающиеся выполнять закон. Так, 28 июля на 1 млн рублей был оштрафован сервис Snapchat.
12 июля компания Apple была оштрафована на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ.
6 июля стало известно, что крупный штраф может быть назначен шведскому музыкальному сервису Spotify. В тот же день появилась информация, что мессенджер WhatsApp может вновь получить штраф за очередной отказ локализовать данные россиян.
Крупные штрафы ждут также компанию экспресс-доставки UPS, Google LLC и социальную сеть Likee.
Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.