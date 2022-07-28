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WhatsApp оштрафован на 18 млн рублей за отказ от локализации данных россиян

Суд оштрафовал WhatsApp на 18 млн рублей за повторный отказ от локализации данных
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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) оштрафован на 18 млн рублей за повторный отказ от локализации данных российских пользователей.

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Об этом 28 июля сообщили в Мировом суде Таганского района Москвы.

«Признать виновным WhatsApp LLC. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей», — говорится в решении суда.

Штраф был наложен по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).

Представитель компании не явился в суд, дело рассматривалось без него.

Требование о локализации персональных данных россиян выполнили около 600 зарубежных компаний. Однако есть и отказывающиеся выполнять закон. Так, 28 июля на 1 млн рублей был оштрафован сервис Snapchat.

12 июля компания Apple была оштрафована на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ.

6 июля стало известно, что крупный штраф может быть назначен шведскому музыкальному сервису Spotify. В тот же день появилась информация, что мессенджер WhatsApp может вновь получить штраф за очередной отказ локализовать данные россиян.

Крупные штрафы ждут также компанию экспресс-доставки UPS, Google LLC и социальную сеть Likee.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.

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