Snapchat оштрафовали на 1 млн рублей за отказ от локализации данных россиян
Мировой суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей американскую компанию Snap Inc., которая владеет мессенджером Snapchat, за отказ предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей. Об этом в четверг, 28 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
«Суд постановил признать организацию Snap Inc. виновной и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 1 млн рублей», — передал корреспондент решение суда.
Компании вменяется ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.
Кроме Snapchat, компания также владеет и другими продуктами: умными очками Spectacles, сервисами Bitmoji и Zenly.
Ранее, 12 июля, Мировой суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей сервис видеотелефонии Zoom за отказ компании локализовать данные россиян.
Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.