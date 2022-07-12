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Zoom оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
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Zoom оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

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Фото: Global Look Press/imago-images/Neundorf/Kirchner-Media
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Мировой суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей сервис видеотелефонии Zoom за отказ компании локализовать данные россиян, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

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Компанию признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 («Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ»).

Суд также оштрафовал на 1 млн рублей американскую компанию Ookla, которой принадлежит сервис по анализу скорости интернета Speedtest, за отказ локализовать данные российских пользователей.

О том, что мировой суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении Zoom, стало известно 7 июля.

Ранее, 6 июля, появилась информация, что мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) может вновь получить штраф за очередной отказ локализовать данные россиян.

В тот же день в суде рассказали, что шведскому музыкальному сервису Spotify и компании Snap — владельцу мобильного приложения для обмена сообщениями Snapchat — грозят штрафы за отказ локализовать данные россиян.

Крупные штрафы ждут также компанию экспресс-доставки UPS, Google LLC и социальную сеть Likee.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.

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