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В Великобритании тысячи закусочных оказались под угрозой закрытия

Daily Express: в Британии половина ресторанов фиш-энд-чипс могут закрыться из-за санкций
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Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN
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Половина британских закусочных с традиционным для королевства блюдом «рыба и чипсы» оказалась под угрозой закрытия. Резкий рост цен на продукты и энергоносители может заставить половину из 10,5 тыс. заведений закрыться или предлагать гостям дешевые продукты, пишет 26 июля Daily Express.

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Владелец одного из пабов в Ланкашире, президент Национальной федерации любителей жареной рыбы Эндрю Крук сообщил, что стоимость чипсов уже выросла с £8 за 1 кг до £14. Министры ввели 35-процентную пошлину на все морепродукты, импортируемые из России, в попытке «наказать» РФ за спецоперацию, но «эти дополнительные тарифы подтолкнут тысячи заведений к краю пропасти», отметил Крук.

Издание уточняет, что собственникам закусочных, возможно, придется заменить традиционную треску и пикшу в блюдах хеком и другими видами дешевого сига. Около трети всего импортируемого в Великобританию сига поступает из России.

Также в стране выросли цены на подсолнечное масло, так как Украина является крупнейшим мировым экспортером продукта. Горох, картофель и треска также резко подорожали, в то время как корнишоны стали дефицитом из-за резкого роста цен на отопление теплиц.

«В какой-то момент рыба была одним из самых дешевых блюд. А сейчас это один из самых дорогих продуктов. Поддерживать бизнес становится все труднее», — сказал владелец закусочной Hooked Fish and Chips в Уэст-Дрейтоне, на западе Лондона.

27 июля генеральный директор McDonald's в Великобритании Алистер Макроу сообщил, что впервые за 14 лет в заведениях сети выросли цены на чизбургер. Это произошло вследствие растущей инфляции в королевстве. В тот же день The Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании BFY сообщила о почти двойном подорожании электричества в следующем году. Средний размер годового счета за электричество для домохозяйств Великобритании может достичь £3,85 тыс. ($4,6 тыс.) к началу 2023 года.

Ранее, 22 июля, кандидат на пост премьер-министра королевства, бывший министр финансов Риши Сунак в интервью газете Times назвал инфляцию главной проблемой страны. Он указал на ошибочность прогнозов, которые в течение нескольких лет поступали гражданам. До этого, 20 июля, Бюро национальной статистики сообщило, что годовая инфляция в Британии ускорилась до 9,4%, достигнув рекорда 1982 года.

В начале месяца Евростат представил данные, согласно которым по состоянию на 1 июля рекордная инфляция зафиксирована в 19 странах Евросоюза. В Международном валютном фонде (МВФ) в это же время указали на то, что в ряде стран могут произойти рецессия из-за проблем с поставками газа в Европу, а также ужесточение антироссийских санкций.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция бьет рекорды.

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