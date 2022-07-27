McDonald's в Великобритании впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер

В заведениях McDonald's в Великобритании впервые за 14 лет выросли цены на чизбургер. Как сообщил 27 июля генеральный директор компании в стране Алистер Макроу, это произошло вследствие растущей инфляции в королевстве.

McDonald's повысил цену на свой фирменный чизбургер до £1,19 (около $1,43). До этого цена на популярный сэндвич с сыром составляла 99 пенсов (около $1,19).

«Наша компания и поставщики ощущают на себе последствия растущей инфляции. С момента открытия в Великобритании в 1974 году мы стремимся предлагать доступные для потребителей блюда. Но сегодняшнее давление означает, что, как и многие другие, мы вынуждены принять нелегкое решение в отношении наших цен», — заявил Макроу телеканалу Sky News.

Повышение цен на 10 и 20 пенсов также коснется и других позиций в меню сети ресторанов быстрого питания в Великобритании.

Ранее, 22 июля, кандидат на пост премьер-министра королевства, бывший министр финансов Риши Сунак в интервью газете Times назвал инфляцию главной проблемой страны. Он указал на ошибочность прогнозов, которые в течение нескольких лет поступали гражданам.

До этого, 20 июля, стало известно, что годовая инфляция в Британии ускорилась до 9,4%, достигнув рекорда 1982 года.