В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году

Средний размер годового счета за электричество для домохозяйств Великобритании может достичь £3,85 тыс. ($4,6 тыс.) к началу следующего года из-за сокращения поставок российского газа в Европу. Об этом сообщает 27 июля газета The Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании BFY.

По данным издания, повышение цен коснется Великобритании, несмотря на то что на Россию приходится всего 4% импорта газа, так как британская газопроводная система связана с европейской. Кроме того, Соединенное Королевство зависимо от поставок сжиженного природного газа (СПГ), стоимость которого также выросла.

Накануне читатели Daily Mail возмутились планами властей Великобритании призвать граждан экономить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроэнергии. По данным издания, меры правительства по преодолению энергетического кризиса этой зимой будут включать призывы к населению сократить потребление энергии в случае нехватки электроэнергии или газа.

21 июня благотворительная организация National Energy Action, занимающаяся проблемами топливной бедности, заявила, что количество домохозяйств Великобритании, которые не смогут оплачивать счета за электроэнергию, к осени может достичь цифры в 8,2 млн.

Согласно проведенному в апреле опросу издания Daily Mirror, более половины британцев в скором времени не смогут оплатить счета. Более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. Отмечается, что часть семей отказывается от покупки вещей не первой необходимости или отменяет праздники.

По данным издания, в стране появились и прецеденты неуплаченных арендных платежей, а также случаи, когда родители пропускают приемы пищи, чтобы их дети могли поесть.

Кроме того, с 1 апреля из-за подорожания газа на мировом рынке в Великобритании повысили верхний предел цен на электроэнергию, после чего средний годовой счет для домохозяйств страны вырос на 54%, до рекордной отметки в £1,97 тыс. ($2,4 тыс.).

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.