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Reuters сообщило о создании третьей политической партии в США

Reuters: бывшие демократы и республиканцы заявили о создании третьей партии в США
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tasos Katopodis
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В четверг, 28 июля, в Соединенных Штатах Америки начнет работать третья политическая партия под названием Forward («Движение вперед»). Об этом сообщает Reuters.

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Новая партия создана десятками выходцев из Республиканской и Демократической партий, а ее цель — обратиться к американцам, встревоженным неэффективностью работы двухпартийной системы.

В статье говорится, что партию сформируют путем слияния компании «Serve America Movement» и движения «Renew America Movement», а возглавят ее бывший кандидат в президенты США от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор Нью-Джерси, республиканец Кристин Тодд Уитман.

В беседе с агентством они сообщили о надежде на жизнеспособность центристской партии «Движение вперед» в условиях нынешней двухпартийной системы США.

Лидеры политической организации заявили, что с целью заручиться поддержкой электората они проведут осенью мероприятия в 20 американских городах. Ее официальное открытие состоится 24 сентября в Хьюстоне. Первый национальный съезд партии пройдет следующим летом.

Слоган партии будет звучать как: «Не левые. Не правые. Двигающиеся вперед».

Сейчас в Штатах помимо Республиканской и Демократической партий действуют почти 40 малых «третьих» партий, но они не оказывают существенного влияния на политику. Так, прошлогодний опрос Gallup показал, что две трети американцев считают необходимостью появление «третьей» партии.

26 июня политтехнолог и председатель проекта Analyst Institute Майкл Подхорцер заявил, что американское общество стоит на грани раскола из-за растущего напряжения между Республиканской и Демократической партиями. По его словам, баланс сил, который до сих пор удавалось сохранять, становится тем более хрупким, чем более радикальных ценностей придерживаются люди.

16 июня профессор Ли Хайдун высказал предположение о том, что США находятся на грани крупного политического кризиса из-за глубокого раскола внутри американского общества, и обратил внимание на то, что некоторые исследователи в самих США предупреждают об угрозе «новой гражданской войны».

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