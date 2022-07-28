Минобороны рассказало о работе сил союзников по обеспечению безопасности в ЛНР

Минобороны России рассказало о новых героических подвигах военных союзных войск на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в четверг, 28 июля.

Военный комендант военной комендатуры города Попасная капитан Повельчук Михаил с первых дней специальной военной операции по освобождению Донбасса во взаимодействии с военнослужащими Вооруженных сил России принимает участие в боевых действиях на территории ЛНР. Во время боев за город вместе с комендантским подразделением второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, под обстрелом артиллерии вооруженных формирований Украины (ВФУ) капитан Повельчук обеспечивал эвакуацию мирного населения из прилегающих населенных пунктов. Благодаря смелости, отваге и профессионализму капитана Михаила Повельчука из опасных районов было вывезено более 500 жителей ЛНР.

Командир первой роты батальона охраны комендантского полка второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР старший лейтенант Лигостаев Александр выполнял задачи по обеспечению безопасности мирного населения в освобожденных населенных пунктах республики. Неоднократно под огнем противника во время обстрелов подразделениями ВФУ лейтенант участвовал в операциях по эвакуации мирного населения. В настоящее время вместе с военнослужащими ЛНР он оказывает помощь жителям в налаживании мирной жизни, обеспечивает доставку гуманитарной помощи, топлива для генераторов и подвоз питьевой воды.

Командир взвода зенитной артиллерийской батареи лейтенант Михаил Николаев лично руководит работой зенитных расчетов при отражении воздушных ударов противника и прикрытию колонн техники с начала спецоперации. Выполняя задачу по уничтожению воздушных целей, расчеты батареи под командованием Николаева уничтожили более 10 беспилотников. Зенитчики обеспечили безопасность прохождения не менее 20 автомобильных колонн, которые перевозили беженцев из населенных пунктов ЛНР, находящихся под огнем артиллерии ВФУ. Профессионализм Михаила Николаева и его подчиненных позволил уничтожить все воздушные цели противника и не допустить нанесение ударов по позициям российских сил и Народной милиции ЛНР.

Ранее Минобороны рассказало о мужестве и героизме старшего сержанта Ивана Аксенова. Рискуя жизнью, он вытащил сослуживца из-под огня украинских радикалов, перенес его в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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