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Адвокат американца Уилана не исключил его обмен на Виктора Бута

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Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Адвокат американца Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, Владимир Жеребенков рассказал 27 июля, что он не исключает возможности обмена своего подзащитного на россиянина Виктора Бута, находящегося в тюрьме США.

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«Что касается Уилана, то переговоры об его обмене именно на Бута были сразу после приговора, однако потом они застопорились», — сказал Жеребенков в разговоре с ТАСС.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Тем же днем источники телеканала CNN рассказали о том, что президент США Джо Байден одобрил план сотрудников его администрации об обмене Виктора Бута на удерживаемых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По словам собеседников телеканала, американская сторона передала России свои предложения и считает, что «может добиться успеха».

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении на днях провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудить судьбу американских граждан, арестованных в России. При этом в Министерстве иностранных дел РФ информацию о получении Москвой соответствующего обращения от Вашингтона опровергли.

Как рассказали в Белом доме, Джо Байден готов к «экстраординарным шагам» в рамках возвращения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отказался раскрывать детали предложения российской стороны по обмену американцев на обвиняемого в торговле оружием и заключенного в США Виктора Бута.

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