МИД опроверг получение обращения от США по переговорам Лаврова и Блинкена

Москва не получала обращений от Вашингтона по вопросу телефонного контакта российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в МИД РФ.

«Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — цитирует ТАСС сообщение российского внешнеполитического ведомств.

Информация о том, что Блинкен намерен на днях провести переговоры с Сергеем Лавровым, была озвучена ранее этим же днем главой американского Госдепа. По его словам, темой диалога должна была стать судьба американских граждан, арестованных в России, и их обмен на обвиненного в распространении оружия и заключенного в США Виктора Бута.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил готовность президента США Джо Байдена к «экстраординарным шагам» в процессе возращения американцев. Детали предложения российской стороны по данному вопросу Кирби раскрывать не стал.

В Общественной наблюдательной комиссии Московской области 12 мая рассказали, что российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку.

15 июня Мосгорсуд вынес приговор гражданину США Полу Уилану. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против РФ. Следствие в его отношении завершилось в феврале 2020 года. Позже Мосгорсуд два раза переносил судебный процесс.

Еще одна американка — двукратная олимпийской чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер, была арестована 5 марта. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. Грайнер задержали сотрудники таможни аэропорта Шереметьево. В конце июня Химкинский городской суд продлил арест Грайнер до 20 декабря 2022 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля отметил отсутствие политических мотивов в аресте спортсменки.