С подушкой в руках: как российские регионы зарабатывают на остатках бюджета

Субъекты РФ за полгода 2022 года заработали на размещении денежных запасов в два раза больше, чем за весь 2021-й. Управление остатками бюджетных средств принесло в общей сложности 85,13 млрд рублей прибыли по итогам первого полугодия 2022 года. Эта сумма в два раза больше, чем за весь прошлый год, сообщили в Федеральном казначействе. Как так получилось, кто в лидерах и аутсайдерах списка и насколько успешен этот результат — объясняют эксперты, опрошенные «Известиями».

Слишком мало

Среди пяти наиболее успешных регионов оказались: Московская область (6,14 млрд рублей), Челябинская область (4,89 млрд рублей), ХМАО (4,57 млрд рублей), Липецкая область (3,07 млрд рублей) и Пермский край (2,96 млрд рублей). Замыкают список Ульяновская область (32 млн рублей), Магаданская область (4,4 млн рублей) и Омская область (1,2 млн рублей). Успешным в управлении бюджетными остатками оказался и федеральный бюджет — поступило 137,1 млрд рублей за январь–июнь 2022 года, это выше прошлогоднего показателя в 1,5 раза. Общая сумма остатков региональных и муниципальных денег составила 1,7 трлн рублей, общий объем денег — 5,48 трлн рублей.

Ситуация может быть связана с несколькими факторами, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В том числе с профицитом региональных бюджетов за 2021 год. По данным Минфина, совокупный профицит консолидированных региональных бюджетов в 2021 году составил 640 млрд рублей.

— По данным АКРА, доходы бюджетов регионов за первые пять месяцев 2022 года выросли на 29% (г/г), что можно связать с ростом поступлений налога на прибыль экспортеров и эффектом высокой инфляции, а профицит приблизился к 1,4 трлн рублей и превысил положительный результат пяти месяцев прошлого года почти втрое. Второй фактор — это рост доходностей размещения остатков бюджетных средств вследствие значительного повышения ключевой ставки ЦБ РФ в конце февраля, что отразилось и на ставках по банковским депозитам, и на инструментах денежного рынка. И вероятный третий фактор — улучшение администрирования доходов от размещения бюджетных средств в рамках единого казначейского счета, — пояснила аналитик.

С подушкой в руках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению эксперта, для бюджетов регионов это дополнительная «подпитка», которая может быть направлена на финансирование текущих расходов.

— В то же время дополнительные доходы от размещения остатков слишком малы в процентном отношении к плановым совокупным доходам региональных бюджетов, чтобы ощутимо повлиять на финансовое положение региональных бюджетов. Например, для ХМАО и Челябинской области — в районе 2%, для других регионов — еще ниже, — уточняет она.

По прогнозу аналитика, во втором полугодии, скорее всего, ситуация с доходами от размещения остатков ухудшится.

— Профициты бюджетов будут сокращаться по мере спада в экономике, центр и регионы будут увеличивать расходы на поддержку экономики, а ставки размещения уже заметно снизились (ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 20% до 8%) и, скорее всего, продолжат снижаться до конца года, — резюмирует Ольга Беленькая.

Деньги делают деньги

В очередной раз четко обозначилась разница между бедными и богатыми регионами России, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Разница в доходах от размещенных средств на остатках — 6,14 млрд рублей у Московской области и 1,2 млн рублей у Омской области — колоссальна. Последнюю цифру вообще легче принять за финансовую подушку одного человека, но никак не доход региона, — отметила она.

Доходы напрямую зависят от объема размещенных средств, продолжает она. Соответственно, чем больше у региона денег на счету в казначействе, тем больше дохода принесет каждый вложенный рубль.

— Таким образом, богатым регионам и богатеть проще. А бедные тянут вниз скромные бюджеты. Пока нет предпосылок к тому, что ситуация качественно поменяется, — подытоживает Екатерина Косарева.

С подушкой в руках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Чему радоваться

Регионы РФ размещают свободные средства на едином казначейском счете, а средства размещаются под ключевую ставку ЦБ РФ, объясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Поэтому неудивительно, что регионы заработали в разы больше, чем в 2021 году. Ключевую ставку в начале года повысили до 20% годовых, да и сами свободные средства регионы не могли оперативно направлять на запланированные проекты, поскольку изменилась внешняя среда. Поэтому несколько месяцев средства, которые не могли быть использованы по прямому назначению, размещались под ключевую ставку ЦБ РФ, — поясняет аналитик.

По словам эксперта, в кризисный период свободные денежные средства должны работать на благо региона и его экономику.

— Средства оказались свободными, поскольку часть средств в условиях санкций не могла быть эффективно использована. Нужны оперативные меры, в том числе со стороны правительства, по возможности использовать средства с учетом санкций. Иначе они будут год лежать на казначейских счетах и не придут в регион, — считает собеседник издания.

Аналитик подчеркнул, что данная новость еще раз показывает, что, несмотря на кризис, в стране есть денежные средства.

— Главная задача теперь — довести их до реальной экономики. Из регионов уходят иностранные инвесторы. И вот они, средства, которые можно направить на решение данной проблемы. Но эти деньги из-за бюджетных правил не могут быть использованы, — добавляет Артем Тузов.

С подушкой в руках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Риск быстро проесть

Есть две основные причины того, что регионы заработали больше на размещении денежных запасов, чем в 2021 году, рассуждает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Дмитрий Землянский.

— Первая — значительные остатки на счетах регионов по итогам прошлого года, когда наблюдался резкий рост налоговых доходов в регионах, особенно по налогу на прибыль. В результате год субъекты Российской Федерации закончили с большим превышением фактических доходов над расходами. В первой половине 2022 года рост доходов продолжился, хотя и замедлился. Одновременно с этим расходы растут не так быстро. Соответственно, база для доходов от остатков у регионов выросла. Вторая причина — после увеличения ключевой ставки Банком России большая часть коммерческих банков резко повысили процентные ставки по депозитам в марте-апреле. Это также обеспечило рост доходов от остатков, значительная часть которых лежит как раз на депозитах в банках, — пояснил специалист.

Однако головокружения от успехов быть не должно, предостерегает эксперт.

— Во-первых, ставки по депозитам постепенно возвращаются к прежнему уровню. Во-вторых, «подушку» можно быстро проесть — это зависит от политики каждого конкретного региона, — заключает собеседник «Известий».