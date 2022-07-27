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«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»

«Газпром»: Siemens не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей на «Северном потоке»
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток». Об этом в среду, 27 июля, сообщил зампред «Газпрома» Виталий Маркелов.

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Из-за этого в настоящий момент на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель.

«На отправной компрессорной станции «Северного потока» установлено шесть газоперекачивающих агрегатов компании Siemens по 52 МВт: пять ГПА (газоперекачивающий агрегат. — Ред.) в работе и один в резерве. На сегодня работает только один из них», — сообщил Маркелов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, остальные либо достигли межремонтного пробега в 25 тыс. ч, либо неисправны. В последнем случае им необходимо сервисное обслуживание, которым как раз и должен заниматься Siemens.

Ранее в этот же день компания «Газпром» сообщила об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая», что обусловлено окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

До этого, 14 и 15 июня, «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады из-за санкций против РФ.

В связи с этим приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину. В Оттаве пошли навстречу. Однако турбины до России еще не дошли.

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