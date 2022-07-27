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Эксперт назвал уникальной ситуацию на рынке газа в Европе после резкого роста цен

Энергетик Фролов назвал уникальной ситуацию на рынке газа в Европе после резкого роста цен
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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Ситуация на европейском рынке газа является уникальной. В этот раз падение цен не происходит из-за сочетания сразу двух факторов: аварии на заводе по производству СПГ в США и сокращения поставок по «Северному потоку». Об этом заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил в среду, 27 июля.

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Ранее в этот день газ резко подорожал на торгах на европейской бирже ICE. Впервые с начала марта текущего года цена газа в европейских странах преодолела рубеж в $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

«Всплеск котировок на европейских газовых биржах за последний год происходил уже как минимум три раза. Первый — в конце декабря, второй — в марте, третий начался в середине июня, и его мы наблюдаем до сих пор, — сказал Фролов. — Текущая ситуация отличается от предыдущих тем, что раньше подъемы заканчивались так же быстро, как и начинались: резкий рост котировок приводил к притоку допобъемов на европейский рынок, которые позволяли сбивать цену», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Фролов отметил, что текущая ситуация принципиально отличается тем, что после взлета цен не происходит падения.

«Теоретически, если бы проблема была только на стороне США, можно было бы увеличить заявки к «Газпрому» и покрыть все потребности, но оказалось, что и «Газпром» не доступен полностью. Более того, он становится всё менее доступен с выходом из строя турбин», — объяснил он.

По словам энергетика, раньше баланс спроса и предложения восстанавливался именно со стороны предложения, но теперь оно не растет. Соответственно, восстановление возможно только за счет спроса, который будет усиленными темпами падать из-за стремительного роста цен.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» поставляет газа в страны Европы столько, сколько предоставляется возможным — технические возможности для прокачки газа стали меньше на фоне введенных против РФ санкций, сообщает телеканал «360».

Позже в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман проинформировала, что правительство Германии заявило о готовности турбины Siemens к передаче российской стороне, сообщает телеканал «Звезда».

26 июля обозреватель Express Чарли Брэдли предупредил европейские страны о «кошмарном сценарии», если «Газпром» сократит экспорт энергоресурса через газопровод «Северный поток». Больше всего отсутствие поставок прочувствуют на себе жители Германии, сообщается на сайте kp.ru.

Также в тот день министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что если поставки газа РФ в европейские страны полностью прекратятся, то может возникнуть «реальная опасность того, что европейцы замерзнут». Он добавил, что Дания сможет сократить газовое потребление на 15%, поскольку государство начало снижать использование газа России еще в феврале текущего года.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.

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