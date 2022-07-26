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Европейцам предрекли замерзание в случае остановки поставок российского газа

В Дании заявили, что европейцы зимой замерзнут без российского газа
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Фото: TASS/Zuma/Heline Vanbeselaere
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Министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что если поставки газа РФ в европейские страны полностью прекратятся, то может возникнуть «реальная опасность того, что европейцы замерзнут».

«Если бы случилось так, что газ был бы полностью перекрыт с российской стороны одновременно с суровой зимой, тогда возникла бы реальная опасность того, что европейцы замерзнут, а промышленности пришлось бы закрыться», — цитирует DR слова Йоргенсена во вторник, 26 июля.

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Он подчеркнул, что риск такого развития событий «не устранен на 100%».

Министр уверен, что Дания сможет спокойно сократить газовое потребление на 15%, поскольку государство начало снижать использование газа России еще в феврале текущего года.

16 июня сообщалось, что за три дня цены на газ поднялись на 50%. Последствия этого ощутили даже в Дании, где бизнесу придется платить больше за производство и повышать стоимость продукции для потребителей.

Незащищенные компании формируются в ежегодный список на базе рекомендаций Датского энергетического агентства. В июне газовые запасы Дании составляли 70%. Но ситуация с Германией вызывает у датчан опасения.

В настоящее время поставки газа в ЕС по газопроводу «Северный поток» серьезно снизились. В июне «Газпром» был вынужден остановить несколько агрегатов на станции «Портовая» из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказалась возвращать из-за санкций. Затем газопровод был закрыт на плановое техобслуживание, о котором российская компания договорилась с партнерами заранее. В настоящее время остановлена еще одна турбина газопровода из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Так, с 07:00 мск 27 июля ожидается снижение суточной производительности компрессорной станции до 33 млн куб. м.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство сделает всё для устранения технических причин ограничения поставок газа по «Северному потоку».

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с запуском «Северного потока» осложняется ограничениями и санкциями в отношении России. Не будь их, все работы осуществлялись бы в обычном и оперативном порядке. Он также добавил, что турбина после капремонта еще не пришла в Россию.

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