Песков назвал санкции причиной проблем с запуском «Северного потока»

Ситуация с запуском «Северного потока» осложняется ограничениями и санкциями в отношении России. Не будь их, все работы осуществлялись бы в обычном и оперативном порядке. Об этом заявил 26 июля на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация критически осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений, все ремонтные, гарантийные и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые мы видим сейчас», — рассказал Песков журналистам.

Он также добавил, что турбина после капремонта еще не пришла в Россию.

«Мы обязательно попросим наших коллег в «Газпроме» с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. Да, действительно есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже, но есть определенные неполадки с другой турбиной. «Газпром» работает над этой ситуацией», — сказал Песков.

Накануне компания «Газпром» сообщила об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая», что обусловлено окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Так, с 07:00 мск 27 июля ожидается снижение суточной производительности компрессорной станции до 33 млн куб. м.

В тот же день министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия столкнулась с «серьезной ситуацией» из-за сокращения «Газпромом» поставок энергоресурсов через трубопровод «Северный поток».

До этого, 14 и 15 июня, «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть из-за санкций против РФ.

В связи с этим приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде, где находились турбины, с просьбой вернуть отремонтированные турбины. Оттава пошла навстречу и отправила их в Германию.

После этого турбину уже из Германии должны были отправить в Россию, однако сделать этого не удалось. Немецкая сторона заявила, что проблема заключается якобы в отсутствии таможенных документов с российской стороны. В «Газпроме» в свою очередь рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам и изучили их.

Песков же отмечал, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он также напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Песков указал, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ.