Бизнес в Дании предупредили о «кризисе газоснабжения»

За последние три дня цены на газ выросли примерно на 50%. Последствия этого ощутили даже в Дании, где бизнесу придется платить больше за производство и повышать стоимость продукции для потребителей, пишет портал DP.

«У нас есть запасы газа, мы вступаем в летний сезон, когда не нужно отапливать дома, и это означает, что компании по-прежнему находятся в надежном положении. Но не стоит заблуждаться: ситуация очень серьезная, так как мы можем столкнуться с реальным кризисом из-за поставок газа. А это означает, что те незащищенные компании, у которых нет госгарантий, могут оказаться закрытыми, а это может дорого всем обойтись», — прокомментировал ситуацию 16 июня глава филиала Конфедерации датской промышленности Троэльс Ранис.

Так называемые незащищенные компании формируются в ежегодный список на базе рекомендаций Датского энергетического агентства. На текущий момент, согласно статье, газовые запасы Дании — на уровне 70%. Но ситуация с Германией, куда Россия на этой неделе сократила поставки газа, вызывает у датчан опасения.

Россия уменьшила объем перегоняемого газа по газопроводу «Северный поток-1», на 60% — сначала со 167 млн кубометров до 100, а 15 июня еще до 67 млн кубометров. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство сделает всё для устранения технических причин ограничения поставок газа по «Северному потоку». В частности, 16 июня сообщалось, что правительства ФРГ и Канады ведут переговоры по оборудованию для газопровода «Северный поток», в процессе которых страны пытаются найти решение проблемы.