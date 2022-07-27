Военный историк оценил вероятность возвращения Украиной потерянных территорий

Последующие три-шесть недель могут быть решающими для украинского руководства, а не для России, Киеву нужна медийная победа. Такое мнение в среду, 27 июля, в беседе с «Известиями» выразил военный историк Никита Буранов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к делегации американского конгресса, заявив, что для возвращения утраченных территорий осталось всего несколько недель. По его словам, нынешний период является решающим, так как с наступлением зимы вести боевые действия станет ощутимо труднее.

«Я считаю, что последующие три-шесть недель, о которых говорил Зеленский, могут быть решающими, но не для нас, а для украинского руководства. Очень давно в украинских ВС и в целом у Украины как у государства не было побед, но они их, естественно, ищут», — подчеркнул историк.

Буранов отметил, что Украина о своих планах сообщает публично, так как Киеву очень нужна медийная победа. По мнению эксперта, заявления Зеленского — это пропаганда, однако опасаться действий вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время действительно стоит. Любое смещение на фронте, которое «будет правильно выставлено с точки зрения пропаганды, может иметь успех», отметил Буранов.

«Действительно, я склонен считать, что на линии фронта сейчас немного подразделений, вооруженных присланной из-за рубежа техникой. Вопрос в том, что всё это зарубежное вооружение где-то накапливается. Если оно накапливается, то для чего? Естественно, чтобы нанести какой-то удар. Многие эксперты сходятся, что это будет сделано на Херсонскую область, на южные территории. Но несмотря на это, я думаю, что вряд ли их выступление может увенчаться успехом. Однако украинское командование показывает логическую связь между своими планами и действиями», — заключил военный историк.

Ранее, 25 июля, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что большие потери ВСУ лишают Киев возможности организовать контрнаступление. Он отметил, что если потери продолжатся, украинские войска ждет крах. Дэвис также рассказал о нецелесообразности обучения новичков базовым боевым навыкам на фронте, отметив, что подготовка должна начинаться с опытных сержантов, лейтенантов и капитанов.

До этого, 21 июля, появилась информация о том, что ВСУ готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Как считают эксперты, поставки на территорию Украины западного вооружения мало могут повлиять на ход ситуации на поле боя, а раннее контрнаступление Киева может лишь усугубить ситуацию.

Ранее, 11 июля, говоря о задаче вернуть юг под контроль Киева, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ получили соответствующий приказ от президента страны Владимира Зеленского. В частности, он отметил, что им было поручено разработать план, затем работу по этому направлению должны продолжить в генштабе. Позднее Резников опроверг свои слова, отметив, что заявление о «приказе» он делал на английском языке, неродном для него, из-за чего его поняли неправильно.

В администрации США, в свою очередь, заявили, что не будут признавать присоединение к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В Пентагоне пригрозили, что «ответные меры» последуют «быстро и жестко». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 июля указала на то, что угрозы США ввести новые антироссийские санкции при вхождении регионов в состав России не достигнут своей цели.

Оба южных региона Украины (Херсонская область, Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.