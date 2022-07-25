Американский офицер предрек крах ВСУ из-за огромных потерь

Большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишают Киев возможности организовать контрнаступление. И если потери продолжатся, украинские войска ждет крах. Такой прогноз в понедельник, 25 июля, сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в материале для портала 19FortyFive.

«Трудно переоценить урон, нанесенный украинской армии. С середины апреля Украина ежедневно теряет более 1000 человек на Донбассе, потеряв тысячи своих лучших бойцов в боях за Мариуполь. Большинство из этих потерь приходится на их самых опытных и сильных бойцов. Поступающие на их место часто не имеют даже самой элементарной подготовки», — написал Дэвис.

Он отметил, что военная подготовка на уровне роты или батальона длится несколько месяцев, и даже она должна начинаться с опытных сержантов, лейтенантов и капитанов. Обучать же новичков базовым боевым навыкам на фронте нецелесообразно.

Свои слова он подкрепил исследованием американского исследовательского центра Modern War Institute, специализирующегося на изучении военных конфликтов. Согласно ему, только 20% молодых военнослужащих, вступающих в ряды ВСУ, когда-либо стреляли из винтовок.

«Таким образом, чем больше Украина будет терять своих опытных войск на руководящих должностях, тем менее боеспособными будут их общие силы <...> Российские мобильные войска могут совершить прорыв и проникнуть в украинские тылы, подорвав способность Украины вести боевые действия. Если они (ВСУ. — Ред.) получат достаточно сильный удар, их силы во всем регионе могут рухнуть», — заключил полковник.

Факт того, что Украина несет серьезные потери, все чаще стали признавать в самом Киеве. Так, по данным главы парламентской фракции правящей партии страны «Слуга народа» Давида Арахамии на 16 июня, в сутки Украина теряет 200–500 человек убитыми. По мнению российской стороны, цифры могут быть даже выше.

Газета Daily Mail 10 июля сообщила, что ВСУ теряют до 20 тыс. человек ежемесячно.

В этом же месяце западные эксперты признали, что еще одна проблема Вооруженных сил Украины заключается в том, что украинские войска не могут эффективно применять вооружения НАТО. Как сообщила 19 июля газета The Wall Street Journal, освоение орудий стран НАТО на фронте превратилось в «кошмар ВСУ» из-за их разнообразия и сложности. Авторы отметили, что несмотря на то, что страны Североатлантического альянса продолжают вооружать Украину, это только создает проблемы для украинских военных.

При этом 22 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные потери ВСУ составляют 30 человек убитыми и еще 250 ранеными.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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