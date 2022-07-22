Зеленский оценил ежедневные потери Киева в 30 человек убитыми и 250 ранеными

Ежедневные потери военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса составляют 30 человек убитыми и еще 250 ранеными. Об этом 22 июля в интервью The Wall Street Journal рассказал глава государства Владимир Зеленский.

Украинский лидер отказался называть точное число погибших в ходе конфликта, однако заверил, что потери Киева «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае число ежесуточных потерь колебалось в диапазоне от 100 до 200 солдат.

За день до этого официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга рассказал о том, что мобилизованные в ВСУ жители западных регионов Украины не хотят ехать в Донбасс из-за высоких потерь на востоке страны.

27 июня первый замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов оценил общее число потерь ВСУ с начала спецоперации в как минимум 50 тыс. человек убитыми. 21 июня он говорил, что с начала российской спецоперации по защите Донбасса погибли 30 тыс. украинских военнослужащих. В тот же день военный историк Никита Буранов в беседе с «Известиями» отметил, что украинская армия — это огромное войско плохо обученной пехоты. Цифры о потерях ВСУ он счел правдоподобными.

10 июня советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл число украинских военнослужащих, ежедневно погибающих в ходе начатой Россией спецоперации — от 100 до 200 человек.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и Луганской Народной Республики.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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