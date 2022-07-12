Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 20 тыс. человек ежемесячно, поэтому местные военкоматы прибегают к радикальным методам призыва. Информация об этом появилась на сайте газеты Daily Mail 10 июля.

Как отмечается в публикации, жителей страны беспокоят методы призыва украинских военкоматов. По информации издания, за 18-летним подростком, который ехал на велосипеде, гнались чиновники, чтобы вручить повестку.

До этого, 3 июля, пользователи Сети поделились видеозаписями, на которых, предположительно, в Мукачево Закарпатской области мужчин уводят в военкомат. На кадрах можно увидеть, как мужчины в форме подходят к гражданам, гуляющим с семьями на детской площадке, и, вероятно, просят проехать в военный комиссариат.

Ранее, 6 июля, Зеленский поручил генеральному штабу Украины отменить положение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по стране.

В то же время член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных жителей региона не получать повестки и не находиться по адресу регистрации. Он рекомендовал при возможности уезжать на освобожденную территорию.

Как заявил 11 июля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, украинцы призывного возраста стали чаще вставать на учет в военкомат не по месту жительства, поэтому увеличилось число выдач повесток в общественных местах.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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