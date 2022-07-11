На Украине назвали число уклоняющихся от учета в военкоматах по месту жительства

Украинцы призывного возраста стали чаще вставать на учет в военкомат не по месту жительства, поэтому увеличилось число выдач повесток в общественных местах. Об этом 11 июля заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Более 3 млн украинцев состоят на учете в военкоматах, но не по месту жительства. Не все люди хотят по закону стать на учет. Именно поэтому участились случаи вручения повесток в разных общественных местах», — сказал он в эфире телемарафона «Единые новости».

По его словам, позиция президента Украины Владимира Зеленского относительно военнообязанных максимально прозрачна, поскольку их не планируют ограничивать в передвижении. При этом Монастырский добавил, что мобилизация должна быть добровольной.

Ранее, 6 июля, Зеленский поручил генеральному штабу Украины отменить положение о порядке выдачи разрешений на перемещение военнообязанных, призывников и резервистов по стране.

В то же время член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных жителей региона не получать повестки и не находиться по адресу регистрации. Он рекомендовал при возможности уезжать на освобожденную территорию.

До этого, 3 июля, пользователи Сети поделились видеозаписями, на которых, предположительно, в Мукачево Закарпатской области мужчин уводят в военкомат. На кадрах можно увидеть, как мужчины в форме подходят к гражданам, гуляющим с семьями на детской площадке, и, вероятно, просят проехать в военный комиссариат.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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