Западные эксперты признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут эффективно применять вооружения НАТО. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, несмотря на то, что страны Североатлантического альянса продолжают вооружать Украину, это только создает проблемы для украинских военных.

Это привело к тому, что освоение орудий стран НАТО на фронте превратилось в кошмар ВСУ из-за их разнообразия и сложности.

Ранее в этот день сообщалось, что США на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также артиллерийские снаряды.

До этого, 14 июля, Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

Между тем глава МИД Франции Катрин Колонна 19 июля сообщила, что шесть самоходных гаубиц «Цезарь» находятся на пути на Украину.

В этот же день первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и другие страны Запада, которые продолжают поставлять киевскому режиму различное вооружение, становятся соучастниками убийства детей в Донбассе.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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