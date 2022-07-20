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Эксперты признали сложность применения вооружения НАТО на Украине

WSJ: ВСУ не могут эффективно применять вооружения НАТО, признали западные эксперты
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. James Hobbs
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Западные эксперты признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут эффективно применять вооружения НАТО. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, несмотря на то, что страны Североатлантического альянса продолжают вооружать Украину, это только создает проблемы для украинских военных.

Это привело к тому, что освоение орудий стран НАТО на фронте превратилось в кошмар ВСУ из-за их разнообразия и сложности.

Ранее в этот день сообщалось, что США на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также артиллерийские снаряды.

До этого, 14 июля, Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

Между тем глава МИД Франции Катрин Колонна 19 июля сообщила, что шесть самоходных гаубиц «Цезарь» находятся на пути на Украину.

В этот же день первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и другие страны Запада, которые продолжают поставлять киевскому режиму различное вооружение, становятся соучастниками убийства детей в Донбассе.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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