Военнослужащие артиллерийского полка второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) проводят залистование позиций вооруженных формирований Украины (ВФУ). Артиллеристы выполняют стрельбу агитационными снарядами из 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», о чем стало известно в среду, 27 июля.

В каждом снаряде содержаться до 400 листовок с призывами о бессмысленности и преступности выполнения приказов киевских властей, а также инструкция по действиям для тех, кто решил добровольно прекратить сопротивление и сложить оружие.

2 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин показал работу агитационного оборудования в Донбассе. До киевских боевиков доводится информация о том, как можно сдаться в плен, сложить оружие и таким образом сохранить жизнь.

31 мая военкор «Известий» Алексей Полторанин показал работу с агитационными листовками в Северодонецке Луганской Народной Республики. На листовках напечатаны инструкции, как сложить оружие и выйти из зоны боевых действий. По словам боевиков, «залистование» районов происходит ежедневно.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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