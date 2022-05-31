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Корреспондент «Известий» показал работу с агитационными листовками в Северодонецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В то время как за Северодонецк и Лисичанск идут ожесточенные бои с боевиками Украины, военные Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) разбрасывают агитационные листовки. Во вторник, 31 мая, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал данный процесс.

«Разрывается в возрасте на какой нужно высоте. Просчитаем и трубочку поставим. Разорвется это все будет зависеть от дальности стрельбы. Разорвется в воздухе метров 150-200 дабы разлетелись листовки и оповестили всех наших противников. Я думаю будет эффект одумаются там же в основной своей массе нацисты, которым некуда бежать», — сообщил военнослужащий НМ ЛНР с позывным «Тихий».

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Другой боевик Федор Сергеев продемонстрировал, как выглядят те самые агитационные листовки с инструкцией как сложить оружие и выйти из зоны боевых действий. По его словам, «залистование» районов происходит ежедневно.

Ранее в этот же день Полторанин показал кадры боев за Северодонецк. На них видно, как экипаж отдельного танкового батальона, именуемый как «Август», ведет огонь по укреплениям украинских националистов в районе поселка Боровское на Лисичанском направлении. Цель была успешно поражена, за что противник начинает вести минометный обстрел. Съемочная группа «Известий» в этот момент спряталась в укрытие.

Ранее во вторник стало известно, что на подконтрольном боевикам Украины комбинате «Азот» в Северодонецке была подорвана емкость с химикатами.

Корреспондент «Известий» Богдан Степовой рассказал, что войска ЛНР при огневой поддержке российских войск продолжают наступление на ВСУ и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. По его словам, кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно скоро сомкнуться.

Тогда же помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал о том, что большая часть города уже контролируется российскими силами. 29 мая стало известно, что подразделения Народной милиции ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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