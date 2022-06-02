Военкор «Известий» показал работу агитационного оборудования

Военный корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин 2 июня показал, как бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР) призывают украинских боевиков сдаться.

Аппаратуру, которая озвучивает агитационные лозунги, разместили в менее чем 200 м от украинских позиций в районе Авдеевки.

«До киевских боевиков доводится информация о том, как можно сохранить свою жизнь, сдаться в плен, сложить оружие и таким образом сохранить жизнь», — рассказал один из военнослужащих.

Помимо этого, из колонки звучат материалы с числом сдавшихся украинских боевиков, а также рассказывается о судьбе тех, кого сослуживцы бросили на поле боя.

31 мая военкор «Известий» Алексей Полторанин показал работу с агитационными листовками в Северодонецке Луганской Народной Республики. На листовках напечатаны инструкции, как сложить оружие и выйти из зоны боевых действий. По словам боевиков, «залистование» районов происходит ежедневно.

24 мая Минобороны РФ опубликовало кадры допроса пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые рассказали, что командиры угрожали солдатам мгновенным расстрелом за отступление. Также пленные рассказали, что в украинских войсках есть заградительные отряды, основной целью которых является предотвращение бегства и отступления войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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