Украинским боевикам приказали заминировать окрестности Артемовска

Вооруженные формирования Украины получили приказ заминировать окрестности города Артемовск Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 26 июля, заявил офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на разведку.

«Вышестоящим командованием украинских войск отданы распоряжения на дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Артемовск, в том числе ряда мелких населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане», — написал офицер в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что основные задачи будут возложены на подразделения, дислоцирующиеся в населенном пункте Часов Яр.

20 июля Разведка ЛНР заявила об иностранных инструкторах в районе Артемовска и Соледара. Андрей Марочко рассказал, что с каждой поставкой западного типа вооружения в Донбасс прибывает «инструктор», который на месте обучает украинских военнослужащих обращению с ним.

15 июля в Минобороны РФ сообщили, Воздушно-космические силы России уничтожили около 300 националистов «Правого сектора» (организация признана террористической, запрещена в России) в Артемовске. Кроме того были уничтожены пять пунктов управления и узлов связи националистов в районах Прасковиевка в ДНР и Просяная Днепропетровской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».