ВКС РФ уничтожили около 300 националистов «Правого сектора» в Артемовске

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили около 300 националистов «Правого сектора» (организация признана террористической, запрещена в России) в Артемовске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в Минобороны РФ

«Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» в городе Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — сказали в ведомстве.

Кроме того, ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили пять пунктов управления и узлов связи украинских военных в районах Прасковиевка в ДНР и Просяная Днепропетровской области.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до тысячи человек личного состава в результате ударов ВС РФ по ряду пунктов дислокации в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск ДНР.

13 июля ВС РФ уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц техники из оперативно-тактической группы «Каховка» на судостроительном заводе в Николаеве. Также в результате удара ВКС РФ в восточной части Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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