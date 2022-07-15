Реклама
Прямой эфир
Мир
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по объемам потребления американской нефти
Мир
Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России в пятницу
Мир
Птицы в Испании из-за жары стали падать на землю
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя
Общество
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера переливанием крови
Политика
Опубликовано отменяющее ограничения на пересечение границы постановление Мишустина
Армия
Росгвардия обнаружила в ЛНР доказательства дезертирства украинских десантников
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство
Сюжет:

ВКС РФ уничтожили около 300 националистов «Правого сектора» в Артемовске

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили около 300 националистов «Правого сектора» (организация признана террористической, запрещена в России) в Артемовске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в Минобороны РФ

В Минобороны сообщили об уничтожении поставщиков иностранного оружия в Виннице. Онлайн спецоперации 15 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» в городе Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — сказали в ведомстве.

Кроме того, ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили пять пунктов управления и узлов связи украинских военных в районах Прасковиевка в ДНР и Просяная Днепропетровской области.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до тысячи человек личного состава в результате ударов ВС РФ по ряду пунктов дислокации в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск ДНР.

13 июля ВС РФ уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц техники из оперативно-тактической группы «Каховка» на судостроительном заводе в Николаеве. Также в результате удара ВКС РФ в восточной части Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022