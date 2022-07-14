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ВСУ потеряли до 1 тыс. личного состава в результате ударов ВС РФ

До 1 тыс. украинских военных ликвидированы в результате ударов ВС РФ по пунктам дислокации ВСУ
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до тысячи человек личного состава в результате ударов Вооруженных сил РФ по ряду пунктов дислокации. Об этом 14 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики, поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны», — сказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, в результате ударов общие потери этих соединений составили до одной тысячи личного состава и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, он сообщил, что истребители Воздушно-космических сил РФ сбили в воздухе два украинских самолета Су-24 в районе Славянска и МиГ-29 в ДНР.

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В этот же день в Стамбуле прошел первый раунд переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов

Также на территории завода в Запорожье ракетами «Калибр» уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивных систем залпового огня украинской 45-й артбригады, добавил представитель Минобороны РФ.

Ранее в этот день Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила, что ВСУ за сутки потеряли 58 человек. Кроме того, 15 украинских военных сложили оружие.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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