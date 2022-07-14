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Украинские войска за сутки потеряли 58 человек в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли 58 человек, 15 военных сдались
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 58 человек, 15 военных сложили оружие. Об этом 14 июля сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в Telegram-канале.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 58 человек личного состава, девять бронетранспортеров, шесть единиц автомобильной техники. 15 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие», — сказано в сообщении.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц техники из оперативно-тактической группы «Каховка» на судостроительном заводе в Николаеве.

Также в результате удара ВКС РФ в восточной части Николаева было уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.

В конце июня первый замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что украинская сторона за время спецоперации России по защите Донбасса потеряла как минимум 50 тыс. человек. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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