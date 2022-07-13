ВС РФ уничтожили более 350 украинских военных на заводе в Николаеве

ВС РФ уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц техники из оперативно-тактической группы «Каховка» на судостроительном заводе в Николаеве. Об этом в среду, 13 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в результате удара ВКС РФ в восточной части Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, в Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева батальона.

«За прошедшие сутки ВКС России уничтожено два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области», — заключил Конашенков.

Днем ранее российские военные уничтожили в Одесской области пусковые установки американского ракетного комплекса Harpoon.

6 июля Вооруженные силы РФ сбили два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 украинских военных в районе населенных пунктов Николаевка и Снигиревка Николаевской области. Также были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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